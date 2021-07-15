AK Parti'den 15 Temmuz klibi

AK Parti, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, sosyal medyadan videolu paylaşımda bulunarak şehitleri andı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiirle seslendirdiği video...

Darbe girişiminin yıl dönümünde AK Parti’den de duygusal bir klip geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği şiir üzerine darbe girişimi gecesinde yaşananlar tek tek bir kez daha hatırlatıldı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşıma “Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz” notu düşüldü.