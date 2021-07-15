Boğaziçi'nde Melih Bulu'yu protesto edenler gidişini 'Padişah' şarkısıyla kutladı
BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrenci ve akademisyenler Bulu'nun gidişini şarkılarla kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yaklaşık 6 ay önce göreve gelen eski AK Parti milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu yine Erdoğan'ın imzasıyla görevden alındı.
"Padişah" şarkısı çalındı
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri atandığı günden bu yana rektörün seçimle göreve gelmesi talebiyle protesto ettikleri Melih Bulu'nun gidişini Sibel Can'ın seslendirdiği "Padişah" şarkısıyla kutladılar.