Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı
BOĞAZİÇİi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.Abone ol
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan akademisyenlerin ve öğrencilerin protestoları devam ediyordu.
Melih Bulu, 2 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne getirilmişti.