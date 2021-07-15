BIST 1.367
DOLAR 8,58
EURO 10,18
ALTIN 503,86
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı

BOĞAZİÇİi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.

Abone ol

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan akademisyenlerin ve öğrencilerin protestoları devam ediyordu.

Melih Bulu, 2 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne getirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik: Kendi milletine silah çekenlerden daha alçak yoktur
Ömer Çelik: Kendi milletine silah çekenlerden daha alçak yoktur
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
TRT ataması Hilal Kaplan'ın eski tweetlerini hortlattı
TRT ataması Hilal Kaplan'ın eski tweetlerini hortlattı
Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı
Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı
Türkiye 14 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 14 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
PKK'nın 35 sivili katledip çuvallarla gömmüş
PKK'nın 35 sivili katledip çuvallarla gömmüş
Bakan Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı: Bu salgın henüz bitmedi
Bakan Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı: Bu salgın henüz bitmedi
Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı
Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı
Bakan Soylu duyurdu! Evlat nöbetinde bir buluşma daha
Bakan Soylu duyurdu! Evlat nöbetinde bir buluşma daha
HDP'li Gergerlioğlu için yeni mahkeme kararı
HDP'li Gergerlioğlu için yeni mahkeme kararı