Rize'de sel felaketi! Kayıp 3 kişi aranıyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan yağış yolların kapanmasına onlarca aracın da toprak altında kalmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla üç bakan bölgeye hareket etti.

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RİZE'nin Ardeşen ilçesinde sağanak etkili olurken, dereler taşınca köy yolları, ulaşıma kapandı. Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını ise su bastı. Sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Sel ve heyelan nedeniyle bulunamayan 3 kişi için ekipler çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye gidiyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

"Dere yataklarından uzaklaşın çağrısı"

Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.

3 kişi kayıp

Rize'de sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesinde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde Hacer ve Cemal Mert’ten haber alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde ise Halil Arıcı selde kayboldu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye gidiyor.

Hasar gören bina boşaltıldı

Çayeli ilçesi Madenli Beldesinde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı. Tahliye edilen aile, sağlık ocağına sığındı.

Hasta kocasını sırtında taşıyarak tahliye etti

Ev sahibi Fatma Sağkol "Evin ön tarafında balkonda oturuyordum. Evin arka tarafındaki yamaçtan kopan heyelan büyük bir gürültüyle eve vurdu. Deprem oldu zannettim. Eşim hasta, aldım onu sırtıma, hemen evden çıktım." dedi.

Rukiye Sağkol ise "Namazımı kıldım, evde oturuyordum, büyük bir gürültüyle ev sallandı, deprem olduğunu zannettim. Dışarı çıktım baktım evin arkasındaki yamaç kopup eve vurmuştu. Koltuk değnekleri ile yürüyebiliyorum, evden çıkabildiğim kadar hızlı çıktım." diye konuştu.

Çayeli ilçesi İncesırt köyünde yamaçtan kopan heyelan Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı apartmana vurdu. Apartmanın bodrum katında bulunan ahırdaki hamile bir inek ve keçi telef oldu. Apartmanda yaşayan hasta ve yaşlıların olduğu yaklaşık 10 kişi olayın hemen ardından yan tarafta bulunan İncesırt Sağlık Ocağı'na sığındı.