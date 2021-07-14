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İbrahim Kalın'dan 15 Temmuz açıklaması

İbrahim Kalın'dan 15 Temmuz açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmanın tarihi bir görev olduğunu söyledi. Kalın, FETÖ'cülerin dünyanın hiçbir yerinin kendileri için güvenli bir yer olmadığını anladıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü belirterek "Yurt dışında nerede olursa olsun dünyanın hiçbir yerinin onlar için güvenli bir yer olmadığını anladılar, anlamaya da devam edecekler" ifadesini kullandı.

Kalın, 15 Temmuz Derneğinin uhdesinde, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden gerçekleştirilen ve 15 Temmuz Derneği Danışma Kurulu Başkanı Ali Köse'nin sunduğu "Hafızanda Ne Var" programının konuğu oldu.

15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmanın tarihi bir görev olduğunu belirten Kalın, "Hafızanız olmadan muhafazanız olmaz, neyi muhafaza edeceğinizi bilmezsiniz. Çünkü biz demokratikleşme sürecimizde pek çok darbe ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Her darbe Türkiye'yi geriye götürmüştür." dedi.

Dünya tarihinde darbelerin, tek bir milleti bile ileriye götürdüğüne dair örneğin olmadığının altını çizen Kalın, "Darbeciler bunu hep farklı anlatmaya çalışırlar, darbe zemini oluşturmak için kaos, kavga ve iç gerilimden bahsederler. 'Bakın darbe geldi çatışmalar sona erdi, nizam geldi düzen geldi.' derler ama bu bir kurgudur. Darbeleri öncesinde ve sonrasında meşrulaştırmak için birtakım mizansenlerdir, kurgulardır." ifadelerini kullandı.

Kalın, bunun tek istisnasının 15 Temmuz olduğunu, darbe girişimi öncesinde bir gerilemenin olmadığını dile getirdi.

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