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Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in Tel Aviv kentinde büyükelçilik açtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in Tel Aviv kentinde büyükelçilik açtı

İsrail ile ilişkileri normalleştiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tel Aviv'de büyükelçilik açtı. Geçtiğimiz ay Abu Dabi de İsrail'de büyükelçilik açmıştı.

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İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. BAE, bu kapsamda İsrail'in Tel Aviv kentinde büyükelçilik açtı.

Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası binasında yer alan büyükelçiliğin açılış törenine İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da katıldı.

Törende BAE'nin İsrail Büyükelçisi Muhammed Al Khaja, ülkesinin bayrağını göndere çekti.

İsrail de geçtiğimiz ay Abu Dabi de büyükelçilik açmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir anlaşma imzalanmıştı.

Bahreyn, Sudan ve Fas da İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

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