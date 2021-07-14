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SGK duyurdu! Kurban Bayramı nedeniyle süre 30 Temmuz'a uzatıldı

SGK duyurdu! Kurban Bayramı nedeniyle süre 30 Temmuz'a uzatıldı

SGK'den yapılan son dakika açıklamasına göre Kurban Bayramı tatili nedeniyle Katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ile ödeme süreleri 30 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

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26 Temmuz'a kadar verilmesi gereken Katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

SGK'den yapılan açıklamada Katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 30 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bu nedenle işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nin 'sigorta bildirimleri'ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır" dendi.

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