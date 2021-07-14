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İran'ın casusluk operasyonu ifşa oldu! Muhalif gazeteciyi ABD'den kaçıracaklardı

İran'ın casusluk operasyonu ifşa oldu! Muhalif gazeteciyi ABD'den kaçıracaklardı

ABD'de casusluk operasyonuna kalkışan İran istihbarat yetkililerine FBI engel oldu. Hedefteki ismin İranlı muhalif gazeteci ve yazar Masih Alinejad olduğu öğrenildi. Gazeteciyi önce sürat botuyla Venezuela'ya kaçıracakları oradan da İran'a götürmek istedikleri tespit edildi.

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ABD Adalet Bakanlığı dün yaptığı resmi açıklamada, 4 İran istihbarat yetkilisinin, New York’ta ABD vatandaşı olan İran kökenli bir gazeteci ve aktivisti kaçırmak için komplo düzenleme iddiasıyla suçlandığını bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı açıklamasında “New York federal mahkemesi bugün dört İranlıyı ‘adam kaçırma’, ‘yaptırım ihlalleri’, ‘banka ve elektronik dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ ile ilgili komplolarla suçlayan bir iddianame yayınladı.

Vezerat Salimi and Haj Ali isimleriyle bilinen 50 yaşındaki Alireza Shavaroghi Farahani, Mahmoud Khazein (42), Kiya Sadeghi (35) ve Omid Noori (45) adlı İran vatandaşları, Brooklyn’li kadın gazeteci Masih Alinejad'ı muhalif olduğu gerekçesiyle kaçırma komplosu kurmakla suçlanıyor.

İddianamede, bu kişilerin bahsi geçen ABD’li İran kökenli gazeteciyi askeri tipte bir sürat botuyla ‘Fiili hükümeti İran ile dostane ilişkilere sahip bir ülke’ olan Venezuela’ya götürecekleri ve oradan da İran’a kaçırmayı planladıkları belirtildi.

Bakanlık, Farahani’nin İran’da yaşayan bir İran istihbarat yetkilisi olduğunu belirtirken; “Khazein, Sadeghi ve Noori, İran'da ikamet eden ve Farahani'nin emrinde çalışan İran istihbarat unsurladır” ifadelerine yer verdi.

Farahani'nin yönettiği casusluk ağının Kanada, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hedef kişiler dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki kişileri de hedef aldığı iddia edildi.

FBI'ın New York Saha Ofisi, Karşı İstihbarat-Siber Bölümü ve İran Tehdit Görev Gücü’nün olayı araştırdığı belirtilirken hedefteki kadın gazetecinin ismi iddianamede yer almadı. Öte yandan raporlarda adı geçmeyen gazetecinin Masih Alinejad olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek.

"Ruhani'nin işi"
Voice of America'da yapımcı olan Alinejad, NBC News'a komplonun hedefinin kendisi olduğunu söyledi. Alinejad, resmi Twitter hesabından da olayı paylaşarak FBI yetkililerine teşekkür etti. Alinejad, bunun Ruhani'nin planı olduğunu, Ruhollah Zam'ın aynı şekilde kaçırılıp idam edildiğini ve Jamshid Sharmahd gibi birçok ismin daha kaçırılıp hapse atıldığını ifade etti.

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