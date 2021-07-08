1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu 2021-2022 kaç aylıklar okula gidebilir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların eylül ayının başında açılacağını duyurdu. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala veli ve öğrenciler 1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak, kaç yaşındaki çocuklar 1. sınıfa başlayacak araştırması yapıyor.

Abone ol

Okulların açılmasına az bir zaman kala veli ve öğrencileri kayıt heyecanı sarmaya başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı eylül ayının ilk haftası başlayacak. Bu yıl da koronavirüsün seyrine göre değişecek olan MEB eğitim takvimine göre 1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak, kaç aylık çocuklar 1. sınıfa gidecek?

2021-2022 kayıt sorgulama nasıl yapılır? E-okul kayıt sorgulama ekranı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) bilgileriyle e-Okul sistemi üzerinden yapıldığını duyurdu. İşte, Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 kayıt sorgulama nasıl yapılır?

ADRESE DAYALI ANAOKULU SORGULAMA 2021-2022

Çocuğum hangi okula gidecek: Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.

İlkokula başlama yaşı kaç oldu: İlkokula başlama yaşı 69 ay olarak belirlendi.

Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

* 69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına

gidebilirler.

* 66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

* 72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır.

Ana sınıfına başlama yaşı kaç oldu: 13 Mart’tan beri yeni tip koronavirüs (Kovid-19;) salgınından dolayı kapalı olan okullar kapatılmış ve uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 15 Ağustos itibarıyla özel okullarda, 30 Ağustos’tan sonra da devlet okullarında telafi eğitimi yapılacak.

69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir sene ertelenebilir. Bu çocuklar dilenirse ana sınıfına gidebilir.

66 - 67 - 68 ayını dolduran çocukların velileri istemeleri hâlinde dilekçe ile bu ay grubunda bulunan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama yapılmıştır.