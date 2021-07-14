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Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR Anneleri'nin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 234 oldu.

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Diyarbakır Anneleri'nin 681 gündür devam eden evlat nöbeti büyüyor.

Gaziantep'ten Diyarbakır'a giden Küçük ailesi, oğulları İbrahim Halil için oturma eylemine başladı.

Aile, 2014 yılında üniversite öğrencisi iken kandırılarak kaçırılan evlatlarına, güvenlik güçlerine teslim olması için çağrı yaptı.

Evlat nöbetindeki aile sayısı 234'e yükseldi. Bu güne kadar 26 aile çocuklarını terör örgütünün elinden kurtardı.

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