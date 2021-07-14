Bakan Abdulhamit Gül: Vesayetle mücadele, Anayasa ile taçlanmalı

Yargı Reformu Stratejisi'nin paylaşılmasının ardından uygulamaların izlenmesi ve tartışılması için ekiple bir araya gelen Bakan Gül, vesayetle mücadelenin Anayasa ile taçlanması gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Yargı Reformu Stratejisi kamuoyuna duyurulmuştu.

Duyurulan uygulamanın izlenmesi için kurulan Yargı Reformu Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu, bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında toplandı.

Burada Anayasa'da vesayetle mücadeleye yönelik önemli mesajlar veren Bakan Gül, mücadelenin Anayasa ile taçlanması gerektiğini söyledi.

"En önemli miras, sivil anayasadır''

Adalet Bakanı Gül, "Yarınlarımıza bırakacağımız en önemli miras yeni, sivil, daha demokratik bir anayasadır. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyıla, bu anayasayla girmeyi hak etmektedir.

Bir toplumsal sözleşmeyle anayasayı yapmak milletimize olan ödevimizdir. Anayasa yapım sürecinin de uzlaşmayla yapılması çok önemlidir.

"Vesayetle mücadele, anayasa ile taçlanmalı''

Vesayetle kalıcı mücadeleyi tamamlamanın zirvesi, yeni ve sivil bir anayasadır. Vesayetle mücadele, anayasa ile taçlanmalı ve başarıyla sonuçlanmalıdır." dedi.