Bartın-Kurucaşile yolu açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu 15 km mısalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu'nun açılışını yaptı. Erdoğan, açılan yolun 10.8 milyon lira tasarruf sağlayacağını ve 15 kilometre kısaltacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın - Kurucaşile Yolu Açılış Törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, "Turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız. Eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Bu yolun güzergahı Fatih Sultan Mehmet'in Çeşm-i Cihan diye tabir ettiği bir coğrafyadan geçiyor. Batı Karadeniz'in en nadide yerleri arasında yer alıyor. Turizm alanında yakalanan ivmeye bağlı olarak bölge yurt içi ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladı. Bu sorunu çözmek amacıyla Doğu-Batı yönünde ulaşımı sağlayan 90 kilometrelik yolu 75 kilometreye düşürecek şekilde yeniden projelendirdik. Çakraz-Karaman köyü arasındaki bölümünü bugün hizmete sunuyoruz.

10.8 milyon lira tasarruf sağlanacak

Bu güzergahta 267 metrelik Cumayalı viyadüğünü inşa ettik. Proje kapsamında toplam 4 adet kavşağın yapımını tamamladık. Dağlık ve sıkıntılı bir bölgede yer alan yollarımızı çok daha geniş, rahat ve emniyetli hale getirdik. 14.9 kilometre olan güzergahı 11.8 kilometreye indirerek 3.1 kilometre kısalttı. Yolun tamamının hizmete girmesiyle de yol mesafesini 15 kilometre kısaltmış olacağız. Yol sayesinde 10.8 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Bu önemli eserin inşasında emeği geçen bakanlığımız başta olmak üzere kurum, yüklenici firma, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum.

"2053, 2071 vizyonumuzu kuruyoruz"

Biz şanlı tarihi ile medeniyetiyle, değerleriyle büyük bir milletiz. Biz geleceğe dair büyük hayalleri olan devletiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 senesine daha üretken, daha müreffeh şekilde girmek istiyoruz. 2053, 2071 vizyonumuzu kuruyoruz.

2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızda da ulaşıma büyük önem veriyoruz. Bu yatırımlara Osmangazi Köprüsü'nü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni, Ovit Tünellerini ve pek çok eseri ekledik.

"19 yıllık dönemde bizim de karşımızdaydı"

Keban Barajı için kurbağalara göl yapıyorsunuz diyenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü buradan mutlu azınlık geçecek diye yaftalayanlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçağın inmediği yere havalimanı yapılır mı diye dalga geçenler geride bıraktığımız 19 yıllık dönemde bizim de karşımızdaydı. Ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye kalktılar. Hayırdan başka laf, kargadan başka kuş bilmeyenlerin Kanal İstanbul projesine karşı çıktığını görüyoruz.

11 yıl önce açıkladığımız bu vizyon projesini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunlara aldırmıyor, çapsızlara bakmadan doğru bildiğimiz yolda ilerliyoruz. Biz dertliyiz, bu millete sevdalıyız. Halk için hak için ne yaptık ne yapıyoruz diye kendimizi sineye çekiyoruz.

"Mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz"

Merhum Neşet Ertaş'ın ifadesiyle aşk ile çalışanın yorulmayacağını biliyoruz. Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe ülkemize aşkla, şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz. Köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz."

Bartın-Kurucaşile yolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, zorlu coğrafi şartlara sahip bölgede doğu-batı ulaşımını sağlayan ve Bartın ile Amasra'yı, Kurucaşile ve Cide'ye bağlayan 90 kilometrelik mevcut yol, 75 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirildi ve yapım çalışmaları gerçekleştirildi.

Tamamlanan kesimleri peyderpey hizmete sunulan yolun, Çakraz-Karaman köyü arasında kalan 11,8 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edildi. Söz konusu güzergah yarın trafiğe açılacak.

Böylece güzergahın 23,6 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı, 14 kilometresi de sathi kaplamalı olmak üzere toplam 37,6 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak, 4,5 kilometrelik Amasra bağlantısı ise tek yol standardında tamamlandı.

Açılışı yapılacak kesimde, Çakraz, Cumayanı ve Dizlermezeci-Meydan tünelleri, Cumayanı Viyadüğü, 6 çift köprü (Büyükdere ve Gölderesi köprüleri) ile Akkonak, Kalaycı, Cumayanı ve Meydan Kavşağı olmak üzere 4 kavşak yer alıyor.

Batı Karadeniz'deki yerleşkelerin bölünmüş yol ağıyla bağlanmasını amaçlayan projenin hizmete sunulan Çakraz-Karaman köyü arasındaki küçük ve dar arazide devam eden, eğim ve genişlik bakımından ihtiyaca cevap veremeyen mevcut yolun fiziki ve geometrik standartları tüneller ve bağlantı yollarıyla yükseltilerek ulaşım konforu artırıldı.

Bölünmüş yol yapım çalışmalarının devam ettiği Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla güzergah, toplam 15 kilometre kısalacak.