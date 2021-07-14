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Kalın bağırsak operasyonu geçirmişti! Papa Franciscus taburcu edildi

Kalın bağırsak operasyonu geçirmişti! Papa Franciscus taburcu edildi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, geçirdiği kalın bağırsak operasyonunun ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

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Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, basın mensuplarına yaptığı yazılı açıklamada, Papa'nın bu sabah saatlerinde Gemelli Hastanesi'nden taburcu edildiğini bildirdi.

Bruni, Papa'nın Vatikan'a dönmeden önce Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na giderek ameliyatının iyi geçmesi dolayısıyla dua ettiğini ve ardından Vatikan'a geldiğini belirtti.

Ruhani lider, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 4 Temmuz Pazar günü operasyon geçirmişti.

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