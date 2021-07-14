BIST 1.367
DOLAR 8,59
EURO 10,16
ALTIN 504,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Trabzon'da bir ton gelen 'Paşa' isimli kurbanlık tosun 22 bin liradan alıcısını bekliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzon'da bir ton gelen 'Paşa' isimli kurbanlık tosun 22 bin liradan alıcısını bekliyor

Trabzon kurban pazarında satışa sunulan "Paşa" adlı 1 tonluk tosun, 22 bin liradan alıcısını bekliyor.

Abone ol

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde besicilik yapan 35 yaşındaki Yakup Koman, yetiştirdiği "Paşa" isimli üç yaşındaki hayvanını satmak için Trabzon kurban pazarına getirdi.

Pazarda kurduğu çadırda sergilediği kurbanlık tosunu 22 bin liradan satışa çıkaran Koman, AA muhabirine, Paşa'yı özenle büyüterek kurbanlığa hazırladığını söyledi.

Geçimini Aydıntepe ilçesinde besicilikle sağladığını aktaran Koman, "Küçüklükten beri besleyip yetiştirdim. Kurbana 1 yıl kala besiye çektiğim danam 1 ton geliyor. Fiyatı 22 bin lira, alıcısını bekliyoruz. Hayvanımı besiye çektikten sonra tamamen doğal arpayla besledim. Gayet güzel, kurbanlığa uygun bir hayvan. İnşallah satacağız." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Deva Partisi Balıkesir Karesi İlçe Başkanı Onur Ayan'dan HDP'ye yakınlaşma istifası
Deva Partisi Balıkesir Karesi İlçe Başkanı Onur Ayan'dan HDP'ye yakınlaşma istifası
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Birmingham City kalecisi Neil Etheridge hastaneye kaldırıldı
Birmingham City kalecisi Neil Etheridge hastaneye kaldırıldı
16 Temmuz yarım gün mü öğleden sonra tatil mi yeni açıklama
16 Temmuz yarım gün mü öğleden sonra tatil mi yeni açıklama
Filistin Sağlık Bakanlığı: Filistin, Kovid-19 salgınında 4. dalganın eşiğinde
Filistin Sağlık Bakanlığı: Filistin, Kovid-19 salgınında 4. dalganın eşiğinde
Bayramda yola çıkacakları isyan ettirmişti! Otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması işte liste!
Bayramda yola çıkacakları isyan ettirmişti! Otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması işte liste!
Brezilya lideri Bolsonaro hıçkırık yüzünden hastaneye kaldırıldı
Brezilya lideri Bolsonaro hıçkırık yüzünden hastaneye kaldırıldı
Antalya'da Alagöz ailesi aynı gün hem umutlandı hem de acıyı yaşadı
Antalya'da Alagöz ailesi aynı gün hem umutlandı hem de acıyı yaşadı
15 Temmuz şiirleri kısa duygusal 2 kıtalık etkileyeci 15 Temmuz sözleri
15 Temmuz şiirleri kısa duygusal 2 kıtalık etkileyeci 15 Temmuz sözleri
Afyonkarahisar Emirdağ'ın nüfusu 10 kat arttı! Burası Anadolu’nun küçük Belçika’sı
Afyonkarahisar Emirdağ'ın nüfusu 10 kat arttı! Burası Anadolu’nun küçük Belçika’sı