Trabzon'da bir ton gelen 'Paşa' isimli kurbanlık tosun 22 bin liradan alıcısını bekliyor

Trabzon kurban pazarında satışa sunulan "Paşa" adlı 1 tonluk tosun, 22 bin liradan alıcısını bekliyor.

Abone ol

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde besicilik yapan 35 yaşındaki Yakup Koman, yetiştirdiği "Paşa" isimli üç yaşındaki hayvanını satmak için Trabzon kurban pazarına getirdi.

Pazarda kurduğu çadırda sergilediği kurbanlık tosunu 22 bin liradan satışa çıkaran Koman, AA muhabirine, Paşa'yı özenle büyüterek kurbanlığa hazırladığını söyledi.

Geçimini Aydıntepe ilçesinde besicilikle sağladığını aktaran Koman, "Küçüklükten beri besleyip yetiştirdim. Kurbana 1 yıl kala besiye çektiğim danam 1 ton geliyor. Fiyatı 22 bin lira, alıcısını bekliyoruz. Hayvanımı besiye çektikten sonra tamamen doğal arpayla besledim. Gayet güzel, kurbanlığa uygun bir hayvan. İnşallah satacağız." diye konuştu.