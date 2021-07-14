BIST 1.367
DOLAR 8,59
EURO 10,16
ALTIN 504,32
HABER /  DÜNYA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Filistin Sağlık Bakanlığı: Filistin, Kovid-19 salgınında 4. dalganın eşiğinde

Filistin Sağlık Bakanlığı: Filistin, Kovid-19 salgınında 4. dalganın eşiğinde

 FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığını ve 4. dalganın eşiğine gelindiğini açıkladı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Kemal eş-Şahra, Filistin resmi radyo kanalı "Filistin'in Sesi"ne yaptığı açıklamada, son haftalarda Kovid-19 vakalarında hızlı artış olduğunu belirtti.

Şahra, özellikle son iki haftadır işgal altındaki Batı Şeria'nın tümünde virüsün hızla yayıldığını, 4. dalganın eşiğine gelindiğini ve Kovid-19'un Delta varyantına ait 50 vaka tespit edildiğini dile getirdi.

Aşı çağrısı

Filistin vatandaşlarının Kovid-19 testi yaptırmakta isteksiz olduğunu ve bu nedenle Sağlık Bakanlığının yayımladığı günlük rakamların sahadaki vaka sayısını tam olarak yansıtmadığını kaydeden Şakra, tüm Filistinlilere aşı olmaları çağrısında bulundu.

3 binden fazla can kaybı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Filistin topraklarında virüs nedeniyle toplam 3 bin 851 kişi hayatını kaybetti, 344 bin 166 kişi enfekte oldu, 338 bin 714 kişi de sağlığına kavuştu.

Batı Şeria ve Gazze'de 552 bin 692 kişi aşının ilk dozunu 394 bin 413 kişi de ikinci dozunu yaptırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Beşiktaş'a Rachid Ghezzal çalımı! 'Galatasaray anlaştı, Beşiktaş...'
Galatasaray'dan Beşiktaş'a Rachid Ghezzal çalımı! 'Galatasaray anlaştı, Beşiktaş...'
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Bayramda yola çıkacakları isyan ettirmişti! Otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması işte liste!
Bayramda yola çıkacakları isyan ettirmişti! Otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması işte liste!
Antalya'da Alagöz ailesi aynı gün hem umutlandı hem de acıyı yaşadı
Antalya'da Alagöz ailesi aynı gün hem umutlandı hem de acıyı yaşadı
15 Temmuz şiirleri kısa duygusal 2 kıtalık etkileyeci 15 Temmuz sözleri
15 Temmuz şiirleri kısa duygusal 2 kıtalık etkileyeci 15 Temmuz sözleri
Ermenistan'dan ateşkes ihlali! 1 Azerbaycan askeri yaralandı
Ermenistan'dan ateşkes ihlali! 1 Azerbaycan askeri yaralandı
Toplam aşı hedefine uzak kaldık! İşte toplam aşılanan insan sayısı
Toplam aşı hedefine uzak kaldık! İşte toplam aşılanan insan sayısı
Form doldurdular! Almanya'dan Türkiye'ye gelince hayatlarının şokunu yaşadılar
Form doldurdular! Almanya'dan Türkiye'ye gelince hayatlarının şokunu yaşadılar
Dünya'da ücretsiz Türkiye'de 2085 TL olan kadınlara özel aşı için ücretsiz olsun çağrısı
Dünya'da ücretsiz Türkiye'de 2085 TL olan kadınlara özel aşı için ücretsiz olsun çağrısı
İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetleri taktı
İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetleri taktı