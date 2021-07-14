BIST 1.365
DOLAR 8,60
EURO 10,15
ALTIN 503,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Afyonkarahisar Emirdağ'ın nüfusu 10 kat arttı! Burası Anadolu’nun küçük Belçika’sı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar Emirdağ'ın nüfusu 10 kat arttı! Burası Anadolu’nun küçük Belçika’sı

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde yaz döneminde gurbetçilerinin gelmesi ile 20 bin olan nüfus 200 binleri buldu.

Abone ol

Afyonkarahisar’ın gurbetçileri ile Emirdağ ilçesinde önceki yıllarda olduğu gibi yaz döneminin gelmesi ile nüfus yoğunluğu yaşanmaya başlandı. İlçenin yurt dışındaki nüfus oranı yaklaşık 350 bin olarak bilinirken bunlardan 150 bininin ise Belçika’da yaşıyor. Yaz tatilini geçirmek için Emirdağ’a gelen gurbetçiler ile merkez nüfusu 20 bin olan ilçe nüfusu 10 kar artarak 200 binlere kadar çıkıyor. Memleketlerine gelmenin mutluluğunu yaşayan gurbetçilerin çarşı, pazarda büyük yoğunluk oluştururken ilçede nereye bakılsa yabancı plakalı lüks bir araçta görmek mümkün.

Yaz tatilini geçirmek üzere memleketi olan Emirdağ’a geldiğini ifade eden gurbetçi Sezer Cüneyt, geçen yıl pandemiden dolayı gelemediğini bu yıl ise 1 aylık iznini geçirmek için Emirdağ’a geldiğini söyledi. Cüneyt ilçede tek şikayetçi oldukları konunun ise trafik yoğunluğu olduğunu dile getirdi. Mustafa Yalbı isimli gurbetçi de Emirdağ’a gelmek için çok beklediklerini kaydederek, ilçede ailelerini ziyaretlerine geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.


“Ekonomiye ve bizlere katkıları büyük”
İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan Süleyman Kocabıçak, gurbetçilerin gelmesinin esnafın işlerinin artmasına büyük ölçüde katkısının olduğunu belirterek, “Bu sene gurbetçilerimiz biraz erken geldi. Sezon biraz erken başladı. Gurbetçiler geçen sene gelemediler bu yüzden bu sene biraz erken geldiler. Gurbetçilerin gelmesi ile satışlarımız yüzde 200’ler civarında artıyor. Gurbetçiler sayesinde çarşı esnafının işleri açıldı, ekonomiye ve bizlere katkıları büyük” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
1 milyon turist akın akın Bodrum'a geliyor! 2 katına çıktı yer kalmadı
Foto Galeri 1 milyon turist akın akın Bodrum'a geliyor! 2 katına çıktı yer kalmadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Toplam aşı hedefine uzak kaldık! İşte toplam aşılanan insan sayısı
Toplam aşı hedefine uzak kaldık! İşte toplam aşılanan insan sayısı
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
Form doldurdular! Almanya'dan Türkiye'ye gelince hayatlarının şokunu yaşadılar
Form doldurdular! Almanya'dan Türkiye'ye gelince hayatlarının şokunu yaşadılar
İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetleri taktı
İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetleri taktı
Ahmet Albayrak kimdir kaç yaşında Ahmet Albayrak biyografisi
Ahmet Albayrak kimdir kaç yaşında Ahmet Albayrak biyografisi
Facebook çalışanları kullanıcıların bilgilerini çalmış! 52 çalışan işten çıkarıldı
Facebook çalışanları kullanıcıların bilgilerini çalmış! 52 çalışan işten çıkarıldı
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde bıçaklı saldırı! Müdür Muammer Zeki Şahnaoğlu ağır yaralı
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde bıçaklı saldırı! Müdür Muammer Zeki Şahnaoğlu ağır yaralı
En aktif hacker grubuydu! REvil bir anda sır oldu
En aktif hacker grubuydu! REvil bir anda sır oldu
Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ilişkileri ilerliyor! Tel Aviv büyükelçiliği de açıldı
Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ilişkileri ilerliyor! Tel Aviv büyükelçiliği de açıldı
Ahmet Albayrak kimdir aslen nereli eşi ve oğlu kimdir?
Ahmet Albayrak kimdir aslen nereli eşi ve oğlu kimdir?