İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetleri taktı

AK Parti'ye iki belediye başkanı daha katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin grup toplantısının ardından AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozet taktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe'ye rozetini taktı.

Erdoğan ayrıca Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'ya da rozetini taktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'nin en büyük ailesi, milletin partisi AK Parti, güvenin ve istikrarın adı olmaya devam ediyor…Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı Partimize katıldı. Hayırlı olsun." dedi.