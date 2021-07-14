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Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ilişkileri ilerliyor! Tel Aviv büyükelçiliği de açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ilişkileri ilerliyor! Tel Aviv büyükelçiliği de açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Tel Aviv’deki İsrail Büyükelçiliği bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, törende yaptığı konuşmada, “Büyükelçiliğin açılışı, Ortadoğu için barış, refah ve güvenliğin geleceğine yönelik ortak yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı.'' dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı’nın haziran ayında Abu Dabi’ye yaptığı resmi ziyaret sırasında, bu ülkenin BAE’deki büyükelçilik binası resmen hizmete açılmıştı.

BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İki ülke arasında tarım ve ticaret anlaşması imzalandı

Bu arada İsrail ve BAE arasında bugün tarım araştırması, tarımı geliştirme ve ticaret konularında anlaşma yapıldı.

BAE'nin Gıda ve Su Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem el-Muhayr, İsrail Tarım Bakanı Oded Forer ile tarımın geliştirilmesi konusunda anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Forer, "BAE'li bakan Meryem el-Muhayr'i ağırlamaktan ve kendisiyle İsrail ile BAE arasında tarım araştırması, tarımı geliştirme ve ticaret alanında iş birliği sağlayacak bu belgeyi imzalamaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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