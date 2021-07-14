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Facebook çalışanları kullanıcıların bilgilerini çalmış! 52 çalışan işten çıkarıldı

Facebook çalışanları kullanıcıların bilgilerini çalmış! 52 çalışan işten çıkarıldı

Facebook, 2014 - 2015 senelerinde, özellikle kadın kullanıcıların bilgilerine erişimi kötüye kullanarak adres, mesaj ve silinen fotoğraflara ulaşan 52 çalışanının işine son verdi

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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'un bünyesinde çalışan 52 kişi, kullanıcı verilerine erişimi kötüye kullanmaktan dolayı 2014 - 2015 yıllarında işten çıkarıldı. 

Sputnik Türkçe'nin Telegraph'dan aktardığı habere göre; erkek çalışanlar hoşlandıkları kadınların adreslerine, özel mesajlarına ve silinmiş fotoğraflarına ulaşabiliyordu. 

Aktarılan olayların birinde Facebook mühendisi, tatilde kavga ettiği kadını Facebook verileri üzerinden takip ederek daha sonra karşısına çıkıyor.

Kitapta yer aldı

Yeni yazdıkları kitapta bu olayı ele alan Sheera Frankel ve Cecelia Kang, özel bilgilere erişimi suistimal eden çalışanların çoğunun erkek olduğunu ilgi duydukları kadınlara baktıklarını ve genelde iletişime geçmediklerini anlattı.

Olayın gerçekleştiği yıllarda Facebook’un güvenlik sorumlusu Alex Stamos, 52 kişi işten atılmış olsa da birçoğunun farkedilmemiş olabileceği konusunda uyardı.

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