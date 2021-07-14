Sevgilisi Karina'yı canice öldüren Erhan Razı'nın hakimden son isteği: Haberim yapılmasın

ANTALYA'da Erhan Razı (40), Karina Demchenko'yu (40) öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldı. Sanık Razı, kararın ardından söz alarak hakimden istekte bulundu. Çocuğunun medyada çıkan haberlerden etkilendiğini belirten sanık Razı, haberinin yapılmamasını talep etti.

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Olay, geçen yıl 14 Aralık günü akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi, 1988 Sokak'ta 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan ailesi, Afrika'da yaşayan arkadaşını aradı.

Demchenko'nun arkadaşı ise Antalya'da yaşayan yakınını arayıp, yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile yakını da Demchenko'ya ulaşamayınca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken buldu.

Klimayı soğuğa ayarladığı ortaya çıkmıştı

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko'nun cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis, Karina Demchenko'nun cezaevinden izinli çıkan sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan Razı, savcıya verdiği ifadede, "Çalışmıyordum. Karina bana 20 ve 30 TL olmak üzere toplamda 50 TL harçlık vermişti. Olay günü evinde sohbet ederken para karşılığı fuhuş yaptığını, bana verdiği 50 TL'yi de fuhuştan kazandığını söyledi. Sonrasında benden fuhuş yaparken kendisini korumamı istedi. Bunun üzerine sinirlendim. Boğazını sıkarak Karina'yı öldürdüm. Daha sonra yüzünü görmemek için koli bandıyla yüzünü kapattım" dedi. Razı, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cinayeti reddetti

Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık SEGBİS ile katılırken, baro tarafından atanan sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili salonda hazır bulundu. Soruşturma aşamasında suçunu kabul eden Erhan Razı, mahkemede tüm suçlamaları reddetti. Son duruşmada, olaydan sonra polislerin kendisine kötü muamelede bulunduğunu ve bu nedenle suçu kabullenmek zorunda kaldığını ifade eden Erhan Razı, cinayeti kesinlikle işlemediğini söyledi.

İndirimsiz ömür boyu hapis

Olay günü polis merkezinden sağlık kontrolüne giderken dövüldüğünü ve polislerin kadın doktora, 'Bu, kadın cinayeti işledi. Sağlam raporu ver' şeklinde sözler söylediğini ileri süren Erhan Razı, “2018 yılından önce işlediğim tüm suçları kabul ediyorum. Ancak, 2018 yılından sonra suç işlemedim. İşlemiş olsam onu da söylerim" dedi. Son sözü sorulan Erhan Razı, kesinlikle cinayet işlemediğini ifade ederek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığı, 'kasten insan öldürmek' suçundan indirimsiz ömür boyu hapse mahkum etti.

Hakimden son istek: Çocuğum çıkan haberlerden etkileniyor

Kararın açıklanmanın ardından söz alan Erhan Razı, medyada hakkında çıkan haberleri 13 yaşındaki çocuğunun okuduğunu ve etkilendiğini belirterek, mahkeme başkanından haberinin yapılmamasını ve hakkında çıkan haberlerin silinmesini istedi. Mahkeme başkanı, konunun yerinin burası olmadığını ifade ederek, bu konuda yasal girişimlerde bulunabileceğini söyledi.