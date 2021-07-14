Bush "Afganistan'ı katledilmeye terk ediyorsunuz" diyerek çekilmeyi eleştirdi

ABD Eski Başkanı Bush, yeni Amerikan yönetiminin çekilme kararını eleştirerek Afganistan'ın katledilmeye terk edildiğini iddia etti.

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ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesini bir hata ve sivillerin Taliban tarafından "katledilmeye" terk edilmesi olarak nitelendirerek, "Afgan kadın ve kızları anlatılmaz bir zarar görecek, Bu benim kalbimi kırıyor" dedi.

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesinibir hata ve sivillerin Taliban tarafından "katledilmeye" terk edilmesi olarak nitelendirerek, "Afgan kadın ve kızları anlatılmaz bir zarar görecek. Bu bir hatadır" dedi.

ABD ve NATO birlikleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme kararı kapsamında tahliye çalışmalarına devam ederken, ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'dan, geri çekilme kararına yönelik "hata" açıklaması geldi. Eski Başkan Bush Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan geri çekilmesini eleştirerek, bu kararın bir hata olduğunu kaydetti. Geri çekilmenin, ülkede kadın ve kız çocuklarının büyük derecede zarar görmesine neden olacağına ve kararı, sivillerinTaliban tarafından 'katledilmeye' terk edilmesi olarak nitelendiren Bush, "Afgan kadın ve kızları anlatılmaz bir zarar görecek. Bu bir hatadır. Bu son derecede acımasız insanlar tarafından katledilmek üzere geride bırakılacaklar ve bu benim kalbimi kırıyor"ifadelerini kullandı.