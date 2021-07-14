Kargolar yarın çalışıyor mu 15 Temmuz kargo çalışma saatleri

Yarın, yani 15 Temmuz Perşembe günü kargolar açık olacak mı sorusu merak edildi. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da kamu çalışanları izinli sayılacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması dolayısı ile kargo hizmeti veren kurumlar kapalı olacak. Kargo işlemi olan vatandaşlar 16 temmuz cuma günü işlemlerini tamamlayabilecek.

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Vatandaşlar 15 Temmuz öncesi kargo şubeleri açık olacak mı, araştırması yapmaya başladı. 2017 yılında TBMM resmi tatil olarak kabul edilen 15 Temmuz'da bankalar ve kamu daireleri kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz'da kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte, 15 Temmuz 2021 kargoların çalışma durumu hakkında merak edilen bilgiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 5. yıl dönümünde 15 Temmuz destanını ve destanı yazan kahramanları anmak amacıyla bu yıl da farklı törenler düzenlenecek. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da kamu çalışanları izinli sayılacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması dolayısı ile kargo şubeleri kapalı olacak.

15 Temmuz Perşembe günü kargolar açık mı:

15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olması dolayısıyla kargo şubelerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Ancak kargo şubeleri resmi tatil olduğu için hizmet veremeyecek.

15 Temmuz resmi tatil mi:

15 Temmuz'un resmi tatil olması, 2017 yılında TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.” FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.