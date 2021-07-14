Yarın noterler açık mı 15 Temmuz noter çalışma saatleri

Yarın, yani 15 Temmuz Perşembe günü noterler açık olacak mı sorusu merak edildi. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da kamu çalışanları izinli sayılacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması dolayısı ile nöbetçi noterler ve noterler hizmet vermeyecek. Noter işlemi olan vatandaşlar 16 temmuz cuma günü işlemlerini tamamlayabilecek.

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Ev, araba alımı yapacak olanlar ya da tasdik işlemleri olan vatandaşlar 15 Temmuz öncesi noterler açık olacak mı, nöbetçi noter olacak mı araştırması yapmaya başladı. 2017 yılında TBMM resmi tatil olarak kabul edilen 15 Temmuz'da bankalar ve kamu daireleri kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz'da noterler açık mı, çalışıyor mu? İşte, 15 Temmuz 2021 noterlerin çalışma durumu hakkında merak edilen bilgiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 5. yıl dönümünde 15 Temmuz destanını ve destanı yazan kahramanları anmak amacıyla bu yıl da farklı törenler düzenlenecek. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da kamu çalışanları izinli sayılacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması dolayısı ile nöbetçi noterler ve noterler hizmet vermeyecek.

15 Temmuz Perşembe günü noterler açık mı:

15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Ancak nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek.

15 Temmuz resmi tatil mi:

15 Temmuz'un resmi tatil olması, 2017 yılında TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.” FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.