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İstanbul'da ortalığı birbirine kattı! Annesi gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da ortalığı birbirine kattı! Annesi gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL'da kardeşi ile kavga edip kendine zarar veren şahıs özel harekat polisleri tarafından ikna edildi. Oğlunun kendisine zarar vermesini göz yaşları içinde izleyen anneyi polis memurları sakinleştirmeye çalıştı.

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Edinilen bilgiye göre kendini eve kilitleyen E.Ç ile kardeşi G.Ç bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti. E.Ç. evde bulunan eşyaları ve beslediği güvercinleri balkondan aşağıya attı. Daha sonra eline aldığı bıçak ile kendine zarar vermeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen müzakere polisi şahsın sakinleşmesi ve kapıyı açması için ikna etmeye çalışması başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları işe yaramayınca bu defa özel harekat devreye girdi. Özel harekat polisi şahsı evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ç.'nin burada yapılan kontrollerde boyun ve göğüs bölgesinden kendine bıçak ile zarar verdiği ve sabaha kadar kontrol altında tutulduktan sonra ifadesinin alınması için emniyete sevk edildiği öğrenildi.



Gözyaşlarıyla izledi
Öte yandan, kardeşler arasında yaşanan kavgayı ve oğlunun kendisine zarar vermesini gözyaşları içinde izleyen anne F.Ç.'yi ise polis memurları sakinleştirmeye çalıştı. Kardeşlerin bir birinden ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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