Mersin'deki bu kedi Türkiye'de ilk eşi benzeri yok: Çok büyük rakamlara satmamı istediler
MERSİN'de çift yüzlü “Antikor” isimli yavru kedi internetin yeni gözdesi oldu.
Büyükeceli Mahallesi'ndeki kedinin sahibi Namık Kemal Biçer yaptığı araştırmada, İspanya, İtalya ve Amerika’da kimera kedisinden birer tane olduğunu, bu kedilerin 1 milyon 200 bin fanı bulunduğunu belirtti.
Biçer “Bunun adı 'Antikor' annesinin adı ise 'Pofidik', geçen kış annesini bir tatilci bırakıp gitmiş, ben de annesine sahip çıktım." dedi.
Yavrularla ilgili Biçer "Doğum sırasında annesine bir özel otel odası ayarladım. 5 yavru doğurdu. Bir tanesini kaybettik. Üç yavrusu büyüdü. " diye konuştu.
"Yavrular 1 kiloya geldiklerinde bu kedimiz daha 250 gramdı" diyen Biçer "Annesi bunu emzirmedi. Doğal olarak yedirdim. Aşılarını yaptırdım. Bu kediyi internette paylaşınca bu hemen arayanlar oldu." ifadelerini kullandı.