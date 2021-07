Meral Akşener’den Erdoğan’ın ‘Teslim edemeyiz’ sözlerine dikkat çeken cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözlerine tepki göstererek, "Bu devleti teslim aldığını sanıyor. Öyle sanıyor ya seçim kaybedince de teslim edeceğini zannediyor. Şu zihniyete, gaflete bakar mısınız? İktidar olmak bir bayrak yarışıdır. İktidar teslim edilmez, devredilir" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına 15 Temmuz darbe girişimine değinerek başlayan Akşener, "Yarın 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının 5'inci yıldönümü. Milletimiz meşrutiyetten bu yana tercihini hep demokrasiden ve milli iradenin üstünlüğünden yana kullanmıştır. Darbecilere en ağır bedelleri ödetmiştir. 15 Temmuz şehitlerimizi anıyorum" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olanlardan hiçbir ders almadılar. Ders almadıkları gibi FETÖ'nün siyasi ayağını araştıralım önergelerine hayır dediler, bize çamur atmaya kalktılar. Ama o çamur ellerinde kaldı. Aradan 5 sene geçmiş, yetki var sorumluluk yok, suç var üstüne alan yok. Beraber yol yürünmüş, zengin olunmuş, siyasi bedeli yok. Milletimiz bunu görmüyor mu zannediyorsunuz? Siz istediğiniz kadar duymazdan gelin, o gerçek Türkiye'nin dört bir yanında konuşuluyor. Millet artık bizi çağırıyor."

"İktidar teslim edilmez, devredilir''

"Çaktırmamaya çalışsa da bu gerçeği Sayın Erdoğan da görüyor. Her hafta yeni bir gafın altına imza atıyor" diyen İYİ Parti lideri Akşener, "'Memleketi bunlara temsil edemeyiz' dedi. 5 kere dinledim, yanlış mı duydum diye. Bu devleti teslim aldığını sanıyor. Öyle sanıyor ya seçim kaybedince de teslim edeceğini zannediyor. Şu zihniyete, gaflete bakar mısınız? İktidar olmak bir bayrak yarışıdır. İktidar teslim edilmez, devredilir. Sen ve küçük ortağın ve de minik ortağın demokrasilerde esas olan milletin kararıdır. Eğer millet iradesiyle probleminiz var, aklınızdan başka şeyler geçiyorsa yakın tarihimize bak. Millet iradesinin nasıl bir sel olduğunu açıkça görürsün. Günü geldiğinde Türkiye'nin kimin yöneteceğine sen değil, milletimiz karar verecek" ifadelerini kullandı.

Yörüklerin sorunları

Yörüklerin yaşadığı sıkıntılara değinen Meral Akşener, "Vatanımız bizim en kutsal hazinemiz. Bu iktidar bir kültür mirasımızı daha yok etmekle meşgul. Yörüklük, göçebelik bizim kadim kültürümüzdür, tarihimizdir. Ama Yörüklüğü de konargöçer yaşamı da yok ediyorlar. Karşılarına jandarmayı çıkarıyorlar. Karşılarına her türlü engeli çıkarıyorlar. Yollarını kesiyorlar" ifadelerini kullandı.

Akşener şunları söyledi:

"Türkiye 2008 yılında müracaat etmesine rağmen halen UNESCO listesine girebilmiş değil. Böylesine köklü mirasımızı yok ediyoruz. Bu coğrafya küçükbaş hayvancılık coğrafyasıdır. Sayın Erdoğan ve çevresindekiler hala meselenin farkında değil. Buradan Yörük kardeşlerime sesleniyorum; yetkiyi alıp size hak ettiğiniz değeri göstereceğiz. UNESCO'ya yapılan başvuruyu sonuçlandıracağız, mobil mekanlar oluşturacağız günlük ziyaretler düzenleyeceğiz. Yörük kültürünü çocuklarımıza öğreteceğiz. Göç yolları haritasını çıkaracağız ve güvenlik altına alacağız. Göç süresi boyunca veteriner hekim, teknisyen, sağlık hizmetlerini mobil olarak sunacağız. Kırsal kalkınma destekleri sağlayacağız. Çocuklarına burs sağlayıp eğitimden uzak kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu bizi biz yapan kadim kültürün, kadim üretim tarzının yaşatılması için az veya çok, kadim kültürümüzün bugünkü temsilcilerini koruyacağız, kollayacağız. Toroslarda tüten o dumanın dinmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız."

Kurban Bayramı ve ekonomi

Kurban Bayramı öncesi, vatandaşların et üretimi ve tüketimi hakkında konuşan İYİ Parti lideri Akşener, "Mübarek Kurban Bayramı yaklaşıyor. 900 bin büyükbaş, 3 milyona yakın küçükbaş hayvan kesiliyor. Böylece 325 bin et tüketime sunulmuş oluyor. Yıllık et tüketimimizin 4'te 1'i Kurban ibadetimiz üzerinden sağlanıyor demek. Vatandaşlarımızla dertleşirken önce sağlam kızıyorlar, sonra aldığım cevap Kurban'dan Kurban'a oluyor. Kurban Bayramına özel bazı önerilerimiz var. Et ve Süt Kurumu'na seslenmek istiyorum; referans fiyat ilan edin. Üreticinin elinde kalan hayvanları alacağınızı taahhüt edin. Tüm büyükşehir ve il belediyeleri, besicilere ve hayvanlara konfor sağlayın, yem yardımı yapın. İhtiyaç sahiplerine ve gıda yardımı yaptığımız insanlara burada üretilen etleri taze olarak dağıtın" ifadelerini kullandı.

Fındık üretimi

Fındık üretimi hakkında konuşan İYİ Parti lideri Akşener şunları söyledi:

"Tarım Bakanı ve patronu zenginliklerimizin peşkeş çekilmesine seyirci kalıyor. Bir ay sonra fındıklar toplanacak. Yüzbinlerce vatandaşımız tüm dünyadaki fındığın yüzde 70'ini üretecek. Yıllardır fındık ihraç gelirimiz 1,5-2 milyar dolar arasında gider gelir. Fındık üreticisine her yıl yeni endişeler yaşatmaktan geri durmuyorlar. Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum; taban fiyatı açıklanmasında gecikilirse kayıp büyük olur. Maliyeti 22 lira 80 kuruş, bu yıl için kilo başına 35 lira uygun olacaktır. Bu fiyat hem piyasaların, hem emeğin hem de dünya devi olmanın hakkıdır. Rizelilik kürsüden üfürmekle olmaz, Karadenizlileri ezdirmemekle olur."

Türkiye-Çin ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin lideriyle görüşmesini değerlendirirken, "Yanlış olmasın, Türkiye'dekini değil orijinalini aramış. Görüşmede Uygurlara yapılanlara dair bir şey var mı, yok. Evin erkeğinin, oğlunun ucuz işçi olarak çalıştırıldığı, o evlere hangi erkeklerin yerleştirildiği, o Müslüman kadınların Çinli erkeklerle yaşama zorunluluğu var mı, yok. Sayın Erdoğan alçaklık yapanların kuruluş yıldönümünü kutlama peşinde. Vicdanı olan herkes soykırımı kınarken, Sayın Erdoğan paracıkların peşinde" dedi.

Tunceli ziyareti

İYİ Parti lideri Akşener, Tunceli'ye yaptığı ziyareti hakkında, "Sayın Erdoğan sen vaktinin tamamını milletinin dertleri dışındaki her şeye cömertçe harcarken her yerde yoksulluk" ifadelerini kullandı. Akşener, "Sayın Erdoğan, inadına Kanal İstanbul demeyi biliyorsun, bir zahmet Pertekli vatandaşlarımıza verdiğin köprü sözünü tut" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız bu iktidarın kendisine verecek bir şeyi kalmadığını görüyor. Uçan Türkiye'ye ne olduğunu Tunceliliye anlat. Ya anlatacaksın ya da tıpış tıpış gideceksin."

Torba yasa tepkisi

Meclis'e gelen torba yasaya ilişkin tepkisini gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener şunları söyledi:

"Milletimiz bize muhalefet görevi verdi. Yorulmadan milletimizi dinliyor, ayakkabılarımızı eskitiyoruz. Dünyada hiçbir demokraside iktidar, muhalefete enflasyondan, faizden bahsetme demez. Garantili inşaatlara, müteahhitlere sus demez, diyemez. İşte bu gerçekleri yüzlerine vurdukları için muhalefet daha az konuşabilsin diye AK Parti Meclis iç tüzüğünde değişiklik yaptı. Bir yandan arkadaşların bu acizliğine gülüyorum, diğer yandan memleketi düşürdükleri hale kızıyorum. Son torba yasada OHAL'in uzatılmasına dair bir madde kondu. Ayrıca, TMSF'nin el koyduğu şirketleri satma hakkı ortadan kalkıyor, bu şirketler yok oluncaya kadar TMSF'nin elinde kalacak. Bu iki konuya aşırı dikkat etmenizi istiyorum."

Akşener, "Sen demokrasiye gıcık oluyor olabilirsin. Egemenlik kayıtsız şartsız şahsımındır da diyor olabilirsin. İstanbul seçimlerini hatırla. Gün olur o sandık milletimiz önüne gelir, yaptıklarının hesabını verirsin" ifadelerini kullandı.