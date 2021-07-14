Gram altın yakında 523 liraya kadar yükselecek! Eylül'de gram altın 600 lira

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altınla ilgili flaş tüyolar geldi. Gram altın kısa, orta ve uzun vadede yatırımcısına kazandırır mı? Altın fiyatları ilerleyen günlerde ne olacak? Bu fiyatlardan gram altın alınır mı, satılır mı sorusuna da cevap veren Memiş, gram altın alım fırsatlarına dair beklentilerini açıkladı.

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Altın fiyatı piyasalarda seyrini korurken uzmanlar altının gram fiyatı noktasında artışlar yaşanabileceğini belirtiyor. Kısa, orta ve uzun vadede gram altın fiyatı hakkında neler yaşanabileceğine dair güncel yorumda bulunan İslam Memiş, gram altın için alım fırsatı noktalarını açıkladı. Yatay seyrini koruyan bir gram altın olduğunu belirten İslam Memiş, “Gram altın TL fiyatında 510 devamında 517 lira seviyelerini ve devamında 523 lira seviyelerine kadar yükseliş trendi devam edebilir.” dedi. Eylül ayı için ise tahmini tam bomba...

İşte İslam Memiş’in altın fiyatlarıyla ilgili tahminleri...

- Piyasalarda yatay seyrin korunduğu, özellikle döviz kurlarında emtia fiyatlarının gram bazında sakin bir seyrin devam ettiğini, piyasalarda yaz rehavetinin halen tatilde olduğunu ve yatırımcıların şu anda herhangi bir pozisyon almadığını gözlemliyoruz. Bu hafta emtia fiyatları hangi bant aralığında işlemler gerçekleştirebilir? Amerika’da açıklanacak enflasyon rakamı emtia fiyatlarını nasıl etkileyebilir?

- Tabii altın ve gümüş fiyatlarında yatay seyir korunurken, buradaki en önemli faktörün de dolar kuru olduğunu tekrar anımsatmak isterim.

Dolar sabit kaldığı için altın da sabit seyirde

- Dolar kuru, yaklaşık 2 haftadır sabit kur gibi yatay seyrini korumaya devam ediyor. Zaman zaman 8,60 lira seviyesinin altına sarktı ama çok da kalıcı olmadığını gözlemliyoruz. Dolar kurundaki bu yatay seyir ne kadar devam edecek? Kısa vadeli her ne kadar geri çekilmeler olsa da orta ve uzun vadede döviz kurlarının kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. Tekrar yukarı yönlü toparlanma var yaşanabilir.

- Altının gram fiyatı daha çok dolar TL kuruna bağlı yatay seyrini koruyor ama bant aralığına baktığımız zaman 490-505 lira aralığında işlemler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu bant aralığının sıkışan altının gram fiyatında 500 lira seviyesinin altına sarkmaların yatırımcısına orta ve uzun vade için alım fırsatları verdiğini her defasında sık sık belirtiyorum.

Altın fiyatlarında 500 liranın altına her sarkış alım fırsatı

- Yine aynı öngörüm devam ediyor. 500 lira seviyesinin altına sarkmalar 490-500 lira aralığı yine alım fırsatı vermeye devam ediyor. Eğer dolar kurunda tekrar düşüşlerin devam edeceğini görseydik veya baskıların devam edeceğini görseydik gram altın TL fiyatı 490 lira seviyesinin altına sarkabilirdi ama şu anda altının ons fiyatından almış olduğu destek ile 500 lira seviyesinde dengelenen 490-505 lira aralığında yatay seyrini koruyan bir gram altın var karşımızda.

Gram altın 523 lira seviyelerine kadar yükselebilir

- Tabii gram altın TL fiyatında 510 devamında 517 lira seviyelerini ve devamında 523 lira seviyelerine kadar yükseliş trendi devam edebilir.

- Gümüş'ün gram fiyatı 7,29 lira seviyesinde 7,20 lira seviyesini altına çok satmak istemeyen 7,27-7.50 lira bant aralığında yatay seyrini koruyan bir gümüş gram fiyatı var karşımızda. Gümüş'ün gram fiyatındaki her geri sarkma yani 7,20 lira seviyesini altında her sarkma, orta ve uzun vade için yatırımcısına yine alım fırsatı vermeye devam ediyor.

Gümüşte alım fırsatı ne zaman?

- Yine dolar, TL kuru veya gümüşün ons fiyatından almış olduğu destekle yukarı yönlü ataklarını gerçekleştirmesini bekliyorum. Gümüşün ons fiyatı 26,28 dolar seviyesinde 26 dolar seviyesinin altında sarkmadıkça 25,75 dolar seviyesi var. 26 dolar seviyesinin altında çok da satmak istemediğini gözlemliyoruz. Yükselişlerde 26.50-26-80 ve 27 dolar seviyelerini takip etmeyi sürdüreceğim. Düşüşler o yüzden benim nazarımda bir alım fırsatı sunmaya devam ettiğini söyleyebilirim.