Hakan Bayrakçı'dan 'Kılıçdaroğlu'na yanlış anket gidiyor' açıklaması

Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu heyecanlandıran parti için yapılan anketlerin sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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CNNTürk'te Akıl Çemberi programına katılan kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı için Cumhurbaşkanı adaylığında isminin öne çıkmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu heyecanlandıran parti için yapılan anketlerin sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını yanlış sorulardan çıkarılan oluşan anketlerin sonuçlarının da yanlış olduğuna dikkat çekerek adayların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalefetin adayı kıyaslaması yapılmasının çok yanlış olduğunu dile getirdi.

Bayrakçı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı oy verirsiniz, yoksa muhalefetin adayına mı oy verirsiniz" şeklinde sorulan sorulara kafa kafaya yakın sonuçlar çıkıyor. İsimle bile olsa bu soru size doğru yolu göstermez. Seçim sonucunu bu soru veremez." dedi.

İkinci sırada Mansur Yavaş altıncı sırada Kılıçdaroğlu geliyor

Seçmene "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz" şeklindeki isim verilmeden sorulan soruya alınan cevapların yüzdesinin çok önemli olduğunu dile getiren Bayrakçı "İkinci olarak da en güvendiğiniz devlet adamı veya siyasetçi kimdir" şeklinde sorulmuş soruya aldığınız cevaplar önemlidir. Bu sorulara alınmış cevaplarda Cumhurbaşkanı birinci çıkıyor, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu ikinciliği ve üçüncülüğü paylaşıyorlar, dördüncü Meral Akşener, beşinci sırada Bahçeli, altıncı sırada ise Kılıçdaroğlu geliyor." dedi.