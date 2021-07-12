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Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elbette hakkıdır

Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elbette hakkıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili olarak "Elbette hakkıdır. Bizim yorum yapmamız ayıp olur" dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tunceli ziyaretinde basına açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener,  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki sözlerine ilişkin soruya da cevap verdi.

Bunu Millet İttifakı liderleri konuşmalı
Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, “En başta nerede durduysam yine aynı yerde duruyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Millet İttifakı liderlerinin bu konuyu konuşmaları lazım. Arkadaşlarım kendi görüşlerini dillendirmiştir. Benim çıkıp cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmam şık olmaz. Aslında yanlış bir tartışma yapıyoruz. Tartışma konusu şu olmalı, “Toplum nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor?” demişti.

Adaylık hakkıdır
Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Meral Akşener, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu’nun ittifak belirler” sorusuna cevap verdi. Akşener, “Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum. Ben CHP’nin Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım. Burada bir başka partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmamız son derece ayıp olur.” diye konuştu.

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