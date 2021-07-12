BIST 1.360
DOLAR 8,64
EURO 10,26
ALTIN 498,26
HABER /  MEDYA

Olay TV kapanınca işsiz kalmıştı! Erhan Yılmaz NTV'ye transfer oldu

Olay TV kapanınca işsiz kalmıştı! Erhan Yılmaz NTV'ye transfer oldu

Olay TV'nın kapanmasıyla işsiz kalan Erhan Yılmaz'ın yeni adresi NTV oldu.

Abone ol

Merkezini Bursa’dan İstanbul’a taşıyarak bir ay gibi kısa bir süre yayın yapan Olay TV’nin kapanmasının ardından birçok gazeteci işsiz kalmıştı. İşsiz kalan deneyimli isim Erhan Yılmaz'ın yeni adresi NTV oldu. Kurban Bayramı tatili sonrası mesaiye başlayacak olan Yılmaz, sosyal medya hesabından "Merhaba NTV... Güzel insanlarla, sahadan eski dostlarımla artık NTV ekranında olacağım. Allah utandırmasın..." paylaşımını yaptı.

Erhan Yılmaz kimdir?
1997 yılında TRT İstanbul televizyonunda mesleğe adım attı. Sırasıyla ATV, TGRT, Star TV, Habertürk, Kanal 1 ve Uğur Dündar'la Arena programında çalıştı. Bloomberg HT'yi kuran ekipte yer aldı, TRT1 Ana Haber'de editörlük ve perfore spikerliği yaptı. Akademik alanda da faaliyet gösteren deneyimli haberci, televizyon haberciliğine sosyal medyanın etkilerini araştıran bir yüksek lisans tezine de imza atmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken buldu apar topar ekiplere haber verdi
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken buldu apar topar ekiplere haber verdi
Telefonları açmadı! Sivas'ta park halindeki araca bakınca acı gerçek çıktı
Telefonları açmadı! Sivas'ta park halindeki araca bakınca acı gerçek çıktı
Orhan İnandı FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu olduğunu itiraf etti
Orhan İnandı FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu olduğunu itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerin kanı üzerinden ikbal devşirenlere fırsat vermedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerin kanı üzerinden ikbal devşirenlere fırsat vermedik
Bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman EGM başvuru şartları
Bekçi alımı 2021 başvurusu ne zaman EGM başvuru şartları
Bakan Mustafa Varank: OSB sayısı 70'den 326'ya çıktı 
Bakan Mustafa Varank: OSB sayısı 70'den 326'ya çıktı 
Joe Biden'dan McDonald's ve Burger King eleştirisi
Joe Biden'dan McDonald's ve Burger King eleştirisi
16 Temmuz tatil mi 2021 memurlara 16 Temmuz tatil oldu mu?
16 Temmuz tatil mi 2021 memurlara 16 Temmuz tatil oldu mu?
Malatya'da kayısı kasası yıkarken gözden kayboldu! Acı haber geldi
Malatya'da kayısı kasası yıkarken gözden kayboldu! Acı haber geldi
AÖL sınav sonuçları 3. dönem açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları 3. dönem açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak?