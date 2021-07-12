Olay TV kapanınca işsiz kalmıştı! Erhan Yılmaz NTV'ye transfer oldu

Olay TV'nın kapanmasıyla işsiz kalan Erhan Yılmaz'ın yeni adresi NTV oldu.

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Merkezini Bursa’dan İstanbul’a taşıyarak bir ay gibi kısa bir süre yayın yapan Olay TV’nin kapanmasının ardından birçok gazeteci işsiz kalmıştı. İşsiz kalan deneyimli isim Erhan Yılmaz'ın yeni adresi NTV oldu. Kurban Bayramı tatili sonrası mesaiye başlayacak olan Yılmaz, sosyal medya hesabından "Merhaba NTV... Güzel insanlarla, sahadan eski dostlarımla artık NTV ekranında olacağım. Allah utandırmasın..." paylaşımını yaptı.





Erhan Yılmaz kimdir?

1997 yılında TRT İstanbul televizyonunda mesleğe adım attı. Sırasıyla ATV, TGRT, Star TV, Habertürk, Kanal 1 ve Uğur Dündar'la Arena programında çalıştı. Bloomberg HT'yi kuran ekipte yer aldı, TRT1 Ana Haber'de editörlük ve perfore spikerliği yaptı. Akademik alanda da faaliyet gösteren deneyimli haberci, televizyon haberciliğine sosyal medyanın etkilerini araştıran bir yüksek lisans tezine de imza atmıştı.