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Orhan İnandı FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu olduğunu itiraf etti

Orhan İnandı FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu olduğunu itiraf etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı örgütün sözde Orta Asya genel sorumlusu olduğunu itiraf etti.

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MİT’in operasyonu ile Kırgızistan’da yakalanan FETÖ’cü Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı’nın gözaltı süresinin 11 Temmuz’a kadar uzatıldığı belirtildi.

İnandı’nın kapsamlı ifade alma işlemi dün tamamlandı. İnandı bugün adliyeye çıkartılacak.

İtiraf etti

Orhan İnandı’nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği belirlenmişti. İnandı’nın FETÖ’nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği bildirildi.

Örgütle ilgili detaylı bilgiler verdi

İnandı’nın, FETÖ elebaşı Gülen’in kaldığı Pensilvanya’daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.

Operasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçunda hakkında yakalama kararı olan İnandı, 5 Temmuz'da Türkiye'ye getirildi.

Operasyon haberini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnandı için "Bu şahıs yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir" ifadesini kullandı.

- TRT Haber

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