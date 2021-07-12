Bayram öncesi yoğunluk başladı! Antalya'da tatilcilere şimdiden gelmeyin uyarısı

Kısıtlamaların kaldırılıp bayram tatilinin de yaklaşmasıyla tatil yerleri doluluk yaşamaya başladı. Tatile geleceklere uyarı yapıldı.

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Antalya Adrasan'da pandemi sonrası yaşanan hareketlilik, bayramın yaklaşmasıyla arttı. Bölgedeki turizmciler, özellikle bayram sürecinde 30 bin civarında tatilci beklediklerini söyleyip, Adrasan'a gelmek isteyenlere 'rezervasyon' çağrısında bulundu. Turizmciler, Adrasan'da ambulans ve otopark sorunu yaşandığına dikkat çekerek, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kumluca'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Adrasan'da bayram öncesi rezervasyonlarda doluluk yaşanıyor. Pansiyonların yoğun olarak bulunduğu Adrasan, Kemer ilçesine bağlı Olimpos tatil bölgesine de yakın olması dolayısıyla yoğunlukla tercih edilmeye başladı.

Doğayla iç içe tatil geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bölgede normalleşme süreciyle hareketlilik iyice arttı.

Sezonluk da olsa ambulans istiyoruz

Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, "Adrasan'da artık turizm sezonu başladı. Misafirlerimizin duyarlı olmalarını istiyoruz. Rezervasyonsuz Adrasan'a gelmesinler. Çünkü çok kalabalık. Gelen misafirlerimiz mağdur olmasın. Mutlaka rezervasyon yapsınlar. Sosyal mesafe, temizlik, hijyen kurallarına uyalım. Sahilimiz çok kalabalık. Adrasan'ın yaklaşık nüfusu 3 bin civarı, turizm sezonunda 15-20 bini buluyor. Bu Adrasan için büyük bir rakam. Bize yakın olan Olympos var. Yazır Mahallesi'nin antik Olympos mevkii. Ona binaen biz buraya yazın sezonluk da olsa ambulans istiyoruz. Yazın burada çok boğulma vakaları oluyor. Ölümler oldu" dedi.

Bayram tatilinde tam dolu

Otellerin tamamen dolduğunu, tatilcilerin boş yer aradığını aktaran Nail Aksoy, "Muhtar olarak beni bile arayıp soruyorlar. Araştırıyoruz yer yok şu anda. Bayram tatilinde tam dolu. Gelen misafirlerimizden tek istediğimiz sosyal mesafeye, hijyene uymaları, bölgemiz orman yangınlarına hassas bölge olduğu için piknikte mangal yakarken çok duyarlı olmaları, otopark konusunda da görevlilerin tavsiyelerine uymaları, zorluk çıkarmamaları, onlara yardımcı olmaları" diye konuştu.