BIST 1.375
DOLAR 8,64
EURO 10,24
ALTIN 499,82
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Mehmet Topal Beşiktaş'la anlaştı

Mehmet Topal Beşiktaş'la anlaştı

Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Abone ol

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ipi göğüsleyerek kupaları müzesine götüren Beşiktaş 'ta hareketli saatler yaşanıyor. 

Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, böylece hem Galatasaray , hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formalarını giyen futbolcular kervanına katılmış olacak. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor. 

Mehmet Topal ile Josef de Souza da Fenerbahçe forması dışında Beşiktaş'ta yeniden bir araya gelmiş oldular. 

ÖNCEKİ HABERLER
Futbolda 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı
Futbolda 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı
Jandarma'dan DEAŞ operasyonu
Jandarma'dan DEAŞ operasyonu
Sakarya'da gören şaştı kaldı! Hurdalardan 1,5 ayda yaptı fiyatı 5 bin TL
Sakarya'da gören şaştı kaldı! Hurdalardan 1,5 ayda yaptı fiyatı 5 bin TL
Soru kitapçığı paylaşımına gözaltı! ÖSYM'den açıklama geldi
Soru kitapçığı paylaşımına gözaltı! ÖSYM'den açıklama geldi
Rusya'dan AB yaptırımlarını uzatma kararına tepki
Rusya'dan AB yaptırımlarını uzatma kararına tepki
Vefatının ikinci yılında yad edilen Mehmed Şevket Eygi'nin gazete yazıları kitaplaştırılıyor
Vefatının ikinci yılında yad edilen Mehmed Şevket Eygi'nin gazete yazıları kitaplaştırılıyor
A101 kurbanlık hisse fiyatları 2021 koç kaç para küçükbaş fiyatları
A101 kurbanlık hisse fiyatları 2021 koç kaç para küçükbaş fiyatları
Vali duyurdu! Çorum'da son 10 gündür Kovid-19'a bağlı ölüm gerçekleşmedi
Vali duyurdu! Çorum'da son 10 gündür Kovid-19'a bağlı ölüm gerçekleşmedi
Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın ilk yarısında arttı
Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın ilk yarısında arttı
İbrahim Kalın kilisenin kapısında eğlenceye tepki gösterdi
İbrahim Kalın kilisenin kapısında eğlenceye tepki gösterdi