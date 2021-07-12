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Rusya'dan AB yaptırımlarını uzatma kararına tepki

Rusya'dan AB yaptırımlarını uzatma kararına tepki

Avrupa Birliği’nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları uzatma kararına Rusya'dan tepki.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Avrupa Birliği’nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları 6 ay süre ile uzatma kararının ilişkilerin normalleşmesini engellediğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya 2014'ten beri uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. AB’nin bu kararına ilişkin Rusya’dan açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, yaptırımları uzatma kararının ilişkileri düzeltmeye fayda sağlamayacağını belirterek, "Gerçekten güçlükle çalışmak zorunda olduğumuz dönemde bu konuda iyileşme çok zor. Bu kararlar hiçbir şekilde Moskova ile Brüksel arasında ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlamıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın siber saldırılar konusunda işbirliği konusunda uzlaştığını belirten Peskov şuana kadar ABD tarafından kendilerine detaylı bir bilgi sunulmadığını söyledi.

Putin ile Biden'ın 9 Temmuz'da telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Peskov, bu görüşmede petrol fiyatlarına dair bir konunun ele alınmadığını belirtti.

Rusya'da önümüzdeki Eylül ayında yapılması planlanan parlamento seçimlerinin ertelenip ertelenmemesi ile ilgili tartışmalara cevap veren Peskov, seçimlerin ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve seçimlerin planlandığı gibi 17 Eylül tarihinde gerçekleşeceğini söyledi.

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