BIST 1.375
DOLAR 8,64
EURO 10,24
ALTIN 499,82
HABER /  DÜNYA

Hindistan'da yıldırım, selfie çeken 11 kişiyi öldürdü

Hindistan'da yıldırım, selfie çeken 11 kişiyi öldürdü

HİNDİSTAN'ın Jaipur kentinde yıldırım düşmesi sonucu Amber Kalesi'nin gözlem kulesiyle 'selfie' çeken 11 kişi hayatını kaybetti. 

Abone ol

Üst düzey bir polis yetkilisi Rajasthan'da farklı yerlere düşen yıldırımların da 20 kişiyi yaraladığını belirtti. Amber Kalesi'nde hayatını kaybeden ziyaretçilerin yağmur yağarken gözlem kulesinin tepesine fotoğraf çektirmek için çıktığı belirtildi. Yıldırım düştüğü anda 27 kişinin gözlem kulesinde olduğu ve 2 kişinin aşağı atladığı belirtildi.

Polis, gözlem kulesinde ölenlerin çoğunun genç insanlar olduğunu belirtti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine 500 bin rupi tazminat verileceği bildirildi. Hindistan'da yıldırım düşmesi sebebiyle her yıl ortalama 2 bin kişi hayatını kaybediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Samanyolu Galaksisi'nde 100'den fazla kara delik bulundu: Çete haline gelebilirler
Samanyolu Galaksisi'nde 100'den fazla kara delik bulundu: Çete haline gelebilirler
Sosyete camiasını yasa boğan ölüm! Carole Hakko hayatını kaybetti
Sosyete camiasını yasa boğan ölüm! Carole Hakko hayatını kaybetti
Küba'da yıllar sonra en büyük iktidar karşıtı eylem
Küba'da yıllar sonra en büyük iktidar karşıtı eylem
Türkiye listede birinci! Avrupa'da satılık ve kiralık ev zamlarında Türkiye zirvede
Türkiye listede birinci! Avrupa'da satılık ve kiralık ev zamlarında Türkiye zirvede
Siirt'te terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı
Siirt'te terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı
Karaman'da kaza sonrası şoka giren sürücü 'Ben mi kaza yaptım' dedi
Karaman'da kaza sonrası şoka giren sürücü 'Ben mi kaza yaptım' dedi
Sümela Manastırı'nda restorasyon atıkları dereye atılmış
Sümela Manastırı'nda restorasyon atıkları dereye atılmış
Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi ödenir mi 2021?
Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi ödenir mi 2021?
Gaziantep'te 3 gün sonra düğünü olan bir polis intihar etti!
Gaziantep'te 3 gün sonra düğünü olan bir polis intihar etti!
Kilisenin üstüne çıkıp erik dalı oynadılar! Bakan Süleyman Soylu: Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar gözaltında
Kilisenin üstüne çıkıp erik dalı oynadılar! Bakan Süleyman Soylu: Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar gözaltında