Hindistan'da yıldırım, selfie çeken 11 kişiyi öldürdü

HİNDİSTAN'ın Jaipur kentinde yıldırım düşmesi sonucu Amber Kalesi'nin gözlem kulesiyle 'selfie' çeken 11 kişi hayatını kaybetti.

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Üst düzey bir polis yetkilisi Rajasthan'da farklı yerlere düşen yıldırımların da 20 kişiyi yaraladığını belirtti. Amber Kalesi'nde hayatını kaybeden ziyaretçilerin yağmur yağarken gözlem kulesinin tepesine fotoğraf çektirmek için çıktığı belirtildi. Yıldırım düştüğü anda 27 kişinin gözlem kulesinde olduğu ve 2 kişinin aşağı atladığı belirtildi.

Polis, gözlem kulesinde ölenlerin çoğunun genç insanlar olduğunu belirtti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine 500 bin rupi tazminat verileceği bildirildi. Hindistan'da yıldırım düşmesi sebebiyle her yıl ortalama 2 bin kişi hayatını kaybediyor.