BIST 1.375
DOLAR 8,64
EURO 10,23
ALTIN 499,65
HABER /  GÜNCEL

Sosyete camiasını yasa boğan ölüm! Carole Hakko hayatını kaybetti

Sosyete camiasını yasa boğan ölüm! Carole Hakko hayatını kaybetti

Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan “Bir Dilek Tut-Make A Wish” derneğinin başkanı Carole Hakko, 65 yaşında pankreas kanserine yenilerek hayatını kaybetti.

Abone ol

Alan Hakko ve Romina Hakko'nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Kansere yenilerek yaşamını yitiren Carole Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere'de yapılacağı öğrenildi. 

Make A Wish Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko'nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili “Başkanımız" olarak kalacak." denildi.


59 bin TL toplamıştı
Aralık ayında yeni yaşını kutlayan Hakko, doğum günü hediyesi yerine “Bir Dilek Tut” derneğine bağış yapılmasını istemiş ve kanser hastası çocuklar için 59 bin TL toplamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de müstehcen görüntüyle şantaj! Sanıklar için 2 yıla kadar hapis istendi
Mersin'de müstehcen görüntüyle şantaj! Sanıklar için 2 yıla kadar hapis istendi
Küba'da yıllar sonra en büyük iktidar karşıtı eylem
Küba'da yıllar sonra en büyük iktidar karşıtı eylem
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin 'beni sattılar' sözlerine yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin 'beni sattılar' sözlerine yanıt
Siirt'te terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı
Siirt'te terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı
Sümela Manastırı'nda restorasyon atıkları dereye atılmış
Sümela Manastırı'nda restorasyon atıkları dereye atılmış
Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi ödenir mi 2021?
Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi ödenir mi 2021?
Gaziantep'te 3 gün sonra düğünü olan bir polis intihar etti!
Gaziantep'te 3 gün sonra düğünü olan bir polis intihar etti!
Kilisenin üstüne çıkıp erik dalı oynadılar! Bakan Süleyman Soylu: Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar gözaltında
Kilisenin üstüne çıkıp erik dalı oynadılar! Bakan Süleyman Soylu: Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar gözaltında
Dorukhan, Beşiktaş'a dönmek istiyor! Avrupa Şampiyonası bitirdi
Dorukhan, Beşiktaş'a dönmek istiyor! Avrupa Şampiyonası bitirdi
Türkiye Altın Çağ Partisi sosyal medyadan açılış yapan ilk ve tek parti oldu
Türkiye Altın Çağ Partisi sosyal medyadan açılış yapan ilk ve tek parti oldu