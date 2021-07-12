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Siirt'te terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt'te terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 42 kişi de gözaltına alındı.

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 05-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı.

Operasyonda, “25,84 gram eroin, 4,88 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 5.771 paket kaçak sigara, 259 kutu 2 bin 500 adet ilaç ve 301 adet boş ilaç kutusu, 420 paket elektronik sigara tütünü, 240 adet puro, 151 çift spor ayakkabı, 42 şişe kaçak içki, 36 adet kaçak cep telefonu, 9 kilogram tütün ve 1 adet parada sahtecilik olayında 1 adet sahte 100 lira ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 42 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 9 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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