Türkiye Altın Çağ Partisi sosyal medyadan açılış yapan ilk ve tek parti oldu

Sosyal medyadan açılış yapan ilk ve tek parti olan Türkiye Altın Çağ Partisi (TAÇ Parti) sıra dışı bir farkındalık yaratarak sosyal medyadan açılış yapan ilk ve tek parti olma özelliğini gösterdi.

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Dikkat çeken sloganıyla ve milyonlarca sosyal medya kullanıcısına ulaşmasıyla milyonların gönlüne taht kuran Türkiye Altın Çağ Partisi’nin seçmeniyle buluşmasına günler kaldı.

"Türkiye Seninle Güzel” sloganı ile milyonlarca sosyal medya kullanıcısına ulaşan, Türkiye Altın Çağ Partisi seçmenle buluşmak için gün sayıyor.

İdeolojik, mezhepsel ve inançsal ayrıştırıcı kutuplaşmaları reddederek birlik mesajı veren ve çözüm üretmeye geldiğine dair paylaşımlar yapan “Türkiyeseninlegüzell” isimli instagram hesabının üzerindeki sis perdesi kalktı. “Türkiyeseninlegüzell” isimli instagram hesabının sahibinin yeni kurulan Türkiye Altın Çağ Partisi olduğu kesinleşti.

TAÇ Parti alışılagelmişin dışında

Alışılagelmişin dışında, parti açıklamasını ulusal medya ve basın yerine sosyal medyadan yapmayı tercih eden Türkiye Altın Çağ Partisi; yaptığı “Siyasetin Altın Çağını Başlatacağız” paylaşımı ile kısa sürede milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından izlenerek, binlerce beğeni ve yorum alarak yine çok geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Sloganı “Türkiye Seninle Güzel” olan partinin çözüm odaklı yaklaşımla çözüm önerilerini ön plana çıkarmaya devam etmesi bekleniyor. Genç bir kadroyla kamuoyu önüne çıkmayı planlayan partinin genel başkanı ile ilgili gizem ise hala devam etmekte.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre partinin öncelikle çözüm önerilerini paylaşarak, bireylerden ziyade çözüm odaklı projeleri öne çıkarmayı tercih ederek farklı bir yol izledikleri öğrenildi.

Alınan son dakika kulis bilgilerine göre öncelikle projelerini açıklayarak bireylerden ziyade çözüm odaklı projeleri öne çıkarmayı tercih ederek alışılagelmişin dışında hareket eden partinin kamuoyundan gelen yoğun talep doğrultusunda bir sonraki paylaşımında genel başkanlarını açıklayacağı öğrenildi.

Merak edilen sorular

Ülkemizde yaşan herkesin iktidarı olmaya geldik iddiasıyla uzun zamandır ürettikleri içerik ve projelerin etkilerini ölçümledikleri düşünülen Türkiye Altın Çağ Partisinin paylaşımlardan anlaşıldığı kadarı ile olaylara farklı bakış açıları getirmeleri bekleniyor. Beklenenin aksine herhangi bir siyasi oluşumu kötülemek yerine kendi çözüm önerilerini paylaşmayı tercih eden partinin sonraki paylaşımlarında genel başkanları ve partileri hakkında daha fazla detay vermeleri bekleniyor. Ayrıca partinin çok yoğun bir şekilde teşkilatlanma çalışmalarına devam ettikleri de gelen son dakika kulis bilgileri arasında.

Genel başkanları kim?

Şekilsel değil zihinsel değişimler için neler yapacaklar?

Parti herhangi bir ittifakta yer alacak mı?

Partinin en yetkili ağızdan İlk söylemleri ne olacak?

Parti ismiyle ilk paylaşımlarını ne zaman ve ne şekilde yapılacağı sosyal medya takipçileri tarafından merakla bekleniyor.