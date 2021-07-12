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Son dakika Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL'DA Sedat Peker organize suç örgütüne son dakika düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 18 kişiden 15'i yakalandı.

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirdi.

Suç örgütünün restoran zinciri sahibi bir şirketi yağmaladığı tespiti üzerine harekete geçen ekipler, örgüt adına yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. 

Cahit Çetin cinayetiyle ilgili tutuklama 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Haziran'da İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Sedat Peker ile bağlantılı ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 10 kişi yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla, 5’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, firari 3 kişiden 1’i olan S.K’yı İstanbul’da yakaladı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Tutuklanan S.K’nın, 12 Mayıs’ta Maltepe’de yaşanan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada hayatını kaybedenlerden Uğur Köroğlu’nun ağabeyi olduğu öğrenildi.

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