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Hindistan'da üç çocuğu olan memur olamayacak, kendini kısırlaştırana da ödül var

Hindistan'da üç çocuğu olan memur olamayacak, kendini kısırlaştırana da ödül var

Hindistan nüfusunu kontrol altına alabilmek için önlemleri sertleştirdi. Üç çocuğu olan artık devlette memur olamayacak, kendini kısırlaştıran ise ödüllendirilecek.

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Çin'in ardından dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da nüfus artış hızını yavaşlatmak için bir yasa tasarısı gündeme geldi. 220 milyon kişinin yaşadığı Uttar Pradesh'te, "Üç çocuğu olan çiftler memurluk başvurusu yapamayacak" tasarısı tartışma yarattı.

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’ın en kalabalık eyaletlerinden Uttar Pradesh’te dikkat çekici bir yasa tasarısı gündeme geldi. 220 milyondan fazla insanın yaşadığı Uttar Pradesh eyaletinde, üç çocuğu olan çiftlerin devlet bünyesindeki işlere ve memuriyete başvuru yapamayacağı açıklandı.

Eyalet genelindeki yeni doğum oranlarını azaltmak için böyle bir tasarının geliştirildiği belirtilirken, yasa tasarısında üç çocuğu olanlara maaş zammı yapılmasının önüne geçilmesi, yerel seçimlerde aday olamayacağı ve vergi indiriminden faydalanamayacağı da kayıtlara geçti.

Öte yandan yasa tasarısında bir çocuk sahibi olduktan sonra vasektomi yaptıran erkeklerin çocuklarının 20 yaşına kadar ücretsiz sağlık hizmeti alabileceği belirtildi. Aynı yasa tasarısında iki çocuğu olanlara da bazı ayrıcalıklar sağlanacağı aktarıldı.

Tasarıyı açıklayan Justica AN Mittal, “Kaynaklarımız, nüfusun artışı sebebiyle zaten zorlanıyordu. İstihdam, gıda ve tıbbi altyapı baskı altında” dedi.

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