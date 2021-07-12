Muş'ta AK Partili isim, 2 bin 500 kişiyle CHP'ye geçti

AK Parti Muş milletvekili aday adaylarından ve eski Ticaret Odası başkanı olan Fatih Cengiz, 2 bin 500 kişiyle birlikte CHP’ye geçti.

Abone ol

Eski Ticaret Odası başkanı olan Cengiz, “ CHP ile yola çıktık Allah’ın izniyle sonuna kadar da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da hazır bulunduğu programda kalabalık bir katılım töreni yapıldı.

CHP’ye katılan 2 bin 500 kişiye parti rozetleri takıldı. 2015 yılında AK Parti milletvekili aday adayı iş insanı Fatih Cengiz, Badikan Aşiretine mensup arkadaşları ile birlikte CHP’li oldu.

CHP Muş İl Başkanı İsmail Adanur, “Aramıza yeni katılan bireylere huzurlarınızda teşekkür ediyor hoş geldiniz diyorum. Muş eski milletvekilimiz Zeki Eker ve Muş Ticaret Odası eski Başkanı Fatih Cengiz’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızın başlatmış olduğu iktidar yürüyüşünü, zaman kaybetmeden aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte şehrimizin her karışında büyüterek devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fatih Cengiz, “Hepiniz hoş gelmişsiniz sefalar getirdiniz. Bugün işini gücünü bırakıp tarla, buğday pancar zamanı bize zaman ayırıp geldiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Biz CHP ile yola çıktık Allah’ın izniyle sonuna kadar da devam edeceğiz” diye konuştu.

Anka