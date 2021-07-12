Konya'da ortaya çıktı korku saçıyor! Isırdığı yeri çürütüyor

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, bir konutta ortaya çıkan halk arasında “et yiyen örümcek” olarak bilinen Sarıkız Örümceği korku ve paniğe yol açtı.

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Edinilen bilgiye göre, Avşar Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden Mehmet Hozar, gece saatlerinde uyandığında yatak odasında bir Sarıkız Örümceği olduğunu fark etti. Kısa süreli panik yaşadıktan sonra örümceği kimseye zarar vermeden öldürmeyi başaran Mehmet Hozar, daha sonra kaldığı ikametini ilaçlattı.



Hozar, fotoğrafını çektiği örümceği ilacı satın aldığı işyeri sahibinin de gördüğünde şaşkına döndüğünü belirterek, “Çok tehlikeli olduğunu medyadan okuduğumuz Sarıkız Örümceğinin evime kadar girmesinin hala şoku içerisindeyim” diye konuştu.



Isırdığı yeri çürütüyor

Sarıkız örümceğinin, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemediği, ancak ısırdığı yeri çürüttüğü biliniyor. Etle beslenen bir etçil olan örümceğin yaklaşık bir metre yukarı zıplayarak veya ısıya duyarlı hareket ettiği, diğer örümceklerin insanlardan kaçarken, bu türün ısırmak için insanların üzerine gelebildiği biliniyor.