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Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten kiliseye yapılan saygısızlığa tepki

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten kiliseye yapılan saygısızlığa tepki

Kadıköy'de yapılan sokak eğlencesinde kiliseye yapılan saygısızlığı Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik kınadı.

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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kadıköy'de gece sokak eğlencesinde kilisenin kapısının üzerine çıkıp dans edilmesi olayıyla ilgili konuştu. Çelik şunları söyledi:

"Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.

Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz."

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