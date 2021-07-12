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Uğur Şahin müjdeyi verdi! BioNTech 100 gün içinde yeni Covid-19 aşısı geliştirebilir

Uğur Şahin müjdeyi verdi! BioNTech 100 gün içinde yeni Covid-19 aşısı geliştirebilir

BioNTech CEO'su Uğur Şahin gerektiği takdirde koronavirüsün yeni varyantları için yeni aşı geliştireceklerini bildirdi...

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Pfizer ile Covid-19 aşısını geliştiren BioNtech'in CEO'su Uğur Şahin, Les Echos'a verdiği mülakatta gerektiği takdirde 100 gün içinde yeni varyantlar için yeni aşı geliştireceklerini söyledi.

Şahin koronavirüsün bulaşıcılığının hızla arttığını ve aşı olmayanların Covid-19’a yakalanmasının çok muhtemel olduğunu belirtti.

Bu sene 3 milyar dozun üzerinde Covid-19 aşı üretimi yapmayı hedefleyen BioNTech aralıksız olarak üretim kapasitesini artırıyor. Firma ayrıca Afrika kıtasında Covid-19 aşı üretimi yapmak için değerlendirmeler yapıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada 'Aşı etkinliği aşılamadan altı ay sonra azaldı, aynı zamanda Delta varyantı ülkede baskın varyant haline geldi' denildi.

6 ila 12 ay sonra üçüncü bir doz

Aynı açıklamada 'Bugüne kadar sahip olduğumuz verilerin toplamına dayanarak, tam aşılamadan sonraki 6 ila 12 ay içinde üçüncü bir doza ihtiyaç duyulabileceğinin muhtemel olduğuna inanmaya devam ediyoruz' ifadesine yer verildi.

Ayrıca Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Kovid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

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