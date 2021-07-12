Son Dakika!.. Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı işsizlik azalmaya başladı

TÜİK, Mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 azalarak yüzde 13.2 oldu...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı işsizlik rakamlarını duyurdu. Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 13,2 oldu. İşsiz sayısı 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 43,8 olarak gerçekleşti.