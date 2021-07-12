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İSKİ duyurdu! İstanbul Ümraniye'de 9 saatlik su kesintisi uygulanacak

İSKİ duyurdu! İstanbul Ümraniye'de 9 saatlik su kesintisi uygulanacak

Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz'da Ümraniye'nin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak. İşte İSKİ'nin açıklaması...

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 İSKİ, yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Ümraniye'deki bazı mahallelere su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz'da 09.00 ila 18.00 saatleri arasında, 9 saat süre ile Ümraniye'nin Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir, Necip Fazıl, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu mahalleleri su alamayacak.

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