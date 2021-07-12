Sosyal yardım alanlara bayram parası ödenecek mi? 1100 TL yardım ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı 1100 TL pandemi parası yatacak mı sorusu bayram öncesinde vatandaşların ilk sorguladığı konuların başında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında ihtiyaç sahibi aileler için ödenen bu destek için PTT pandemi parası sorgulama servisi kullanılıyor.

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Kurban Bayramı’nda 1100 TL pandemi parası almak isteyen ihtiyaç sahibi aileler konuyu detaylarına kadar araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle maddi anlamda zorluk içerisinde olan vatandaşlara hükümet tarafından verilen sosyal destek parası büyük bir ilgi görüyor. Pandemi destek parasını almak için E Devlet sistemi üzerinden başvuru yapanlar 1100 TL sosyal destek parasının kendilerine çıkıp çıkmadığını sorguluyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal yardım paraları PTT üzerinden en kıza zaman zarfı içerisinde ulaştırılmaya devam ediyor.

Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi parası yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları geçtiğimiz aylar içerisinde gerçekleşmiş ve vatandaşlarda bunun kontrolünü E Devlet sistemi üzerinden kontrol etmişlerdi.

1100 TL sosyal Yardım başvurusu nasıl yapılır?

Yeni alınan karar neticesinde pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek kalmadan 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

1100 TL Sosyal Yardım Başvuru Şartları Nelerdir?

- Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

- Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

- Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

- Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

- 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

- 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

- İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

- İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

1100 TL Kurban Bayramı sosyal yardım desteği sonuçlarına vatandaşlar PTT pandemi parası sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilecekler.