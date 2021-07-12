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Cumhurbaşkanlığı'ndan online oyun uyarısı! Avatara dikkat!

Cumhurbaşkanlığı'ndan online oyun uyarısı! Avatara dikkat!

Online oyun oynayanlara Cumhurbaşkanlığı'ndan uyarı geldi. Suçlara karşı uyaran Dijital Dönüşüm Ofisi siber suçlara karşı uyardı.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, çevrim içi oyun oynayan vatandaşları maruz kalabilecekleri bazı siber suçlarla ilgili uyardı.

Dijital Dönüşüm Ofisince hazırlanan raporda “Çevrim içi oyunlarda da gerçek hayatı aratmayacak kadar ciddi suçlar işlenebiliyor. İkna teknikleri, manipülasyon ve sahte kampanyalarla gerçekleştirilen bu siber suçlara karşı dikkatli olmalısınız” uyarısı yer aldı. Raporda çevrim içi oyunlarda yaşanan bazı durumlarda hukuki süreçlere başvurulması gerektiği konusunda da değerlendirmeler yapıldı.

Bu durumlarda hukuka başvurun

Raporda yer alan uyarılar şöyle: Çevrim içi oyunlarda yapılan dolandırıcılıklar, çevrim içi oyun karakterinin (avatar) veya oyun eşyası gibi materyallerin, oyuncunun rızası olmaksızın ele geçirilmesi, kişilerin çevrim içi oyun hesaplarının ele geçirilmesi suç oluşturur. Bu olayların yaşanması durumunda hukuki süreç başlatabilirsiniz.

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