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İsrail mahkemelerinden tartışılan karar! Eşcinsel ve bekarlara taşıyıcı annelik izni

İsrail mahkemelerinden tartışılan karar! Eşcinsel ve bekarlara taşıyıcı annelik izni

İsrail'de Yüksek Mahkeme, eşcinsellerin ve bekar erkeklerin taşıyıcı annelik hakkından faydalanabileceği yönünde hüküm verdi.

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Karara göre eşcinseller ve bekar erkekler için taşıyıcı annelik hakkı alanındaki kısıtlamalar altı ay içinde kalkacak.

Karar insan hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılanırken muhafazakar kesim "aile değerlerinin zedeleneceği" gerekçesiyle kararı eleştirdi.

İsrail'de 2018'de meclisten geçen yasayla sadece tıbbi nedenlerden dolayı hamile kalamayan kadınlara devlet desteğiyle taşıyıcı annelikten faydalanma hakkı verilmişti.

Muhafazakar partilerin itirazları nedeniyle yasa yalnız erkekleri ve eşcinselleri kapsamamıştı. Bu hakkın elde edilmesi için 2011'de eşcinsel bir çift Yüksek Mahkeme'ye başvurmuş fakat talepleri 2015'te reddedilmişti.

2018'de ise Yüksek Mahkeme hükümetten, yaşanan ayrımcılığa 12 ay içinde son verilmesini istemişti. Fakat muhafazakar partiler yasadaki değişikliğin yapılmasını bugüne kadar engellemişti.

Bu sebeple çocuk sahibi olmak isteyen bekar erkekler ya da eşcinsel çiftler devlet yardımından faydalanamıyor ve Nepal, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere giderek bu yöntemden faydalanma yolunu seçiyordu.

Yeterince geliri olmayanlar ise çocuk sahibi olma hayallerini gerçekleştiremiyordu.

Yüksek Mahkeme'nin aldığı son kararın koalisyon hükümetini nasıl etkileyeceği de merak konusu.

Zira koalisyondaki Meretz Partisi'nin lideri Nitzan Horowitz eşcinsel olduğunu açıkça söyleyen bir isim. Aynı koalisyonda yer alan Raam Partisi eşcinselleri "yoldan çıkmış" olarak tanımlıyor.

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