EURO 2020'de İngiltere'yi penaltılarda deviren İtalya şampiyon oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya kupanın sahibi oldu.

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67' GOOLLL! İtalya, Leonardo Bonucci'nin attığı golle skoru 1-1'e getiriyor! Berardi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu Chiellini arka direkte bulunan Verratti'ye indiriyor, Verratti'nin kafa vuruşu önce kaleci Jordan Pickford daha sonra da direkten dönerek altıpas içerisinde bulunan Bonucci'ye geliyor. Bonucci'nin gelişine çektiği şut İngiltere ağları ile buluşuyor.

2' GOOLLL! İngiltere, Luke Shaw'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor! Hızlı gelişen İngiltere atağında sağ kanattan Trippier'ın yaptığı orta ile arka direkte buluşan Luke Shaw'ın gelişine çektiği şut İtalya ağları ile buluşuyor.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Florenzi), Barella (Cristante), Jorginho, Verratti (Locatelli), Chiesa (Bernardeschi), Insigne (Belotti), Immobile (Berardi)

İngiltere: Pickford, Trippier (Saka), Walker (Sancho), Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice (Henderson) (Rashford), Mount (Grealish), Sterling, Kane